قطع المياه اليوم عن عدد من قرى طلخا وبلقاس في الدقهلية.. اعرف التفاصيل

تشهد كل من قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس، وقرى بطرة، وكتامة، وبساط النصارى، ودميرة التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، اليوم انقطاعا فى مياه الشرب لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءًا.

وقد طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

كما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، لكلا من رئيسي مركز طلخا وبلقاس بالمتابعة لتلك الأعمال والتيسير لكل الصعوبات لضمان عودة المياه فى اسرع وقت ممكن للمواطنين.

وذلك بعد أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب بتلك القرى اليوم، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بعمل قطعية قطر 10 بوصة بخط ربط بسنديلة أمام قرية بطرة.