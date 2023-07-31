اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 07:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه اليوم عن عدد من قرى طلخا وبلقاس في الدقهلية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:00 ص
قطع المياه اليوم عن عدد من قرى طلخا وبلقاس في الدقهلية.. اعرف التفاصيل انقطاع المياه
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد كل من قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس، وقرى بطرة، وكتامة، وبساط النصارى، ودميرة التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، اليوم انقطاعا فى مياه الشرب لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءًا.
وذلك بعد أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب بتلك القرى اليوم، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بعمل قطعية قطر 10 بوصة بخط ربط بسنديلة أمام قرية بطرة.
 
وقد طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.
 
كما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، لكلا من رئيسي مركز طلخا وبلقاس بالمتابعة لتلك الأعمال والتيسير لكل الصعوبات لضمان عودة المياه فى اسرع وقت ممكن للمواطنين.

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

مياه الدقهليه

مركز بلقاس

مركز طلخا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة