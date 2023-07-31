فرح محمد قدرى من أوائل الثانوية العامة "أدبى" تبكى بدموع الفرح: ربنا أكرمنى

الإسكندرية جاكلين منير

قالت فرح محمد قدرى ابراهيم حسن، من أوائل الثانوية العامة شعبة الأدبى من مدرسة الصفوة الثانوية بنات بالإسكندرية، أنه شعور لا يوصف فور تلقى مكالمة من مديرية التعليم بالإسكندرية تعلمها بتفوقها وحصولها على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وقالت فرح لـ "اليوم السابع": "علمت بالنتيجة أثناء أداء الصلاة وكنت لا أتوقع هذا التفوق، وكنت أسعى جاهدة للحصول على المراكز الأولى على مستوى الإدارة التعليمية وليس الجمهورية، ولكن ربنا أكرمنى لأنى اجتهدت طويلا طوال العام.

وحول المذاكرة طوال العام قالت": كنت أحاول الابتعاد عن الضغط النفسى وأترك فرصة للراحة، وكنت أحاول ترتيب أولوياتى فى المذاكرة.

وحول رغبتها فى الالتحاق بالتعليم الجامعى قالت، أتمنى الإلتحاق بكلية الألسن لأنى أعشق اللغات و هذا المجال، وأكدت على أن التفوق لا يحتاج الا الى الاجتهاد و المواظبة على الصلاة.

من جانبه أكد محمد قدرى ابراهيم، والد فرح انها تستحق التفوق بعد الجهد الكبير طوال العام، مؤكدا أنه كان حريص على تخفيض الضغط النفسى عن ابنتة حتى تستطيع التركيز فى الاستذكار.

و اعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر غدا الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا وطالبة.

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، رسالتي لأبنائي الطلاب، نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.