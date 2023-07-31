فرح قدرى الثالثة على الثانوية العامة "الشعبة الأدبية": هدفى الالتحاق بكلية الألسن

الإسكندرية -أحمد الزغبي

حالة من السعادة والفرحة، والبكاء سيطرت علي الطالبة فرح محمد قدري الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية، بالثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت فرح محمد قدري، الثالثة على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة من محافظة الإسكندرية، بمدرسة الصفوة كنج مريوط أنها كانت تصلي العشاء، وتلقي والدها اتصالا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وأخبرها بحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وانهارت من البكاء عقب سمعها خبر حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية .

وأضافت فرح محمد قدري لـ"اليوم السابع"، أنها في أول كلمها توجة كل الشكر لكل من ساندها في الثانوية العامة وحصولها على ذلك المركز ومجهود المدرسين بمدرسة الصفوة كانوا سندا وبتشتغل معي لحد الساعة 12 ليلا، وكنت بنزل سنتر تعليمي في 3 مواد وكنت بسمع المادة مرتين وثلاثة للمراجعة المادة بشكل جيد وبذاكر 45 دقيقة وارتاح لمدة 10 دقائق، وبشكر بابا وماما وقفوا جنبي كتير ومكنش في ضغط نهائي في المنزل ولا في المذاكرة.

وتابعت فرح، إنها تتمنى أن تدخل كلية الألسن.

وعن الهوايات التي تحبها قالت إنها تحب الأفلام الكورية وتشاهدها بشكل مستمر، وأنها تحب تشجيع النادي الأهلي، مشيرة إلى أنها حتى الآن تنهار من البكاء بسبب الفرحة التي تغمرها.

وكان أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر غد الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، لافتا إلى أن عدد أوائل الثانوية العامة بلغ 30 طالبا وطالبة.

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، رسالتي لأبنائي الطلاب، نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

وتابع الوزير: رسالتي لأولياء الأمور، ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.



الطالبة فرح محمد قدري الحاصلة على ثالث الجمهورية



