فرحة أسرة الرابع على الثانوية العامة.. طالب دمياط: دعم أسرتى سر تفوقى

دمياط - هيثم مراد

أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة منذ ساعات، حيث سادت فرحة عارمة تعيشها أسر أوائل الثانوية العامة عقب إعلان النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم.

والتقي اليوم السابع بأسرة الطالب حسن الحادق ابن محافظة دمياط، صاحب المركز الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، والذي بدأ حديثه قائلا: " لم أكن أتوقع أن أكون بين أوائل الجمهورية بالثانوية العامة، ولكني فعلتها واستكمل حديثه قائلا: " لم أنسى فترة التوتر العصيبة التي عشتها رفقة أسرتى أيام الامتحانات، والآن أن أهدي هذا النجاح لهم هم من دعموني حتي حققت هذه النتيجة".

واضاف طالب دمياط قائلا: "أسعي أن ألتحق بكلية الطب البشرى، وطريقي مازال في بدايته ومازال أمامى الكثير من الأهداف فيما بعد".

واستكمل صاحب المركز الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم الحديث، قائلا: "كنت أتابع مباريات كرة القدم، وكنت أيضا أتنزه رفقة زملائي ولكني كنت حريص على التحصيل الدراسي أولا بأول الأمر يبدو سهلا إذا أردنا فعل ذلك".

وقالت والدة صاحب المركز الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم: عشنا لحظات توتر كثيرة، ولكن كلل الله مجهودنا بالنجاح، واستكملت قائلة: "كنت حريصة على توفير المناخ المناسب له من أجل التحصيل الدراسي، لم أنشغل بمراجعة الامتحانات قدر انشغالي بالمواد المتبقية وهذا الأمر مفيد جدا".

واختتم الطالب حديثه قائلا: "رسالتي إلي طلاب الثانوية العامة، عليكم برفع التوتر قدر المستطاع التحصيل الدراسي أولا بأول والاهتمام بالتفاصيل البسيطة أثناء المذاكرة جميعها أمور هامة ستجعل الأمر أكثر هدوءا"