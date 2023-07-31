عقوبة إنشاء مطب صناعي أمام منزلك بدون ترخيص تعرضك للحبس.. اعرف التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

يعاني الكثير من قائدي السيارات من مشكلات وجود مطبات مفاجئة أمامهم في بعض الطرق الداخلية، بدون أي ارشادات مرورية، فهي من عمل الأهالي بنفسهم بدون الرجوع للمرافقات بذلك، فيساهم قانون المرور في تنظيم حركة السير لضمان سلامة الجميع، وإلا تعرض صاحبها لغرامة مالية أو عقوبة تصل للحبس في بعض الحالات.

- ويعاقب قانون المرور في المادة رقم «81 مكررًا / 2» علي ذلك بالآتي:-

يعاقب قانون المرور كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو أغلق مكانا، أو اقتطع، أو احتجز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

العقوبة السالبة للحرية تتضاعف ، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.