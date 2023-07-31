طقس الخليج.. حار بالسعودية والبحرين والكويت وصحو غائم فى الإمارات

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى. في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر. كما لا تزال الفرصة مهيأة لطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان و عسير. ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك. "

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية/10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:36 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:01 والثاني عند الساعة 07:28 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:11 والثاني عند الساعة 19:54 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والثاني عند الساعة 02:49 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 31 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حار ورطب نسبياً خلال الليل .

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .درجة الحرارة العظمى 47 م درجة الحرارة الصغرى 31 م . الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 10 %