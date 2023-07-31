اليوم السابع
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ضبط عصابة تخصصت فى النصب على أصحاب محلات الصاغة

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:12 م
ضبط عصابة تخصصت فى النصب على أصحاب محلات الصاغة كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على مالكى محال المصوغات الذهبية بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسـم مفادها قيام (3) سيدات بعرض مشغولات ذهبية "مُقلدة" للبيع.
 
بالإنتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن وتبين أنهن ( إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ونجلتيها ، مقيمات بدائرة قسم شرطة الزاوية) وضُبط بحوزتهن (سلسلة ذهبية "مُقلدة" - فاتورة شراء لذات السلسلة "مُزورة" - مبلغ مالى).
 
وبمواجهتهن إعترفن بتكوينهن تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مــع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب على مالكى محال المصوغات الذهبية ببيع المشغولات الذهبية المُقلدة بإستخدام فواتير مُزورة منسوب صدورها لمحال أخرى ، وتم بإرشادهن ضبط الأخير، وبحوزته (مبلغ مالى - كمية من المشغولات الذهبية المُقلدة - أكلاشيه خاص بمحل للمصوغات الذهبية - عدد 48 فاتورة بأسماء محال مصوغات ذهبية مُدون بها بيانات وأسعار العديد من المصوغات الذهبية "مُزورة" – عدد 59 فاتورة فارغة بأسماء محال مصوغات ذهبية مختلفة "مُزورة").
 
كما إعترف المتهمين بأنهم وراء إرتكاب عدد (3) وقائع بذات الأسلوب وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالنصب عليهم .
 
 

نصب

جرائم نصب

عقوبة النصب

عين شمس



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