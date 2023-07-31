اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 11:44 م
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صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال شهر يوليو على رأسها "السياحة" بنسبة 10.7%

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:00 م
صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال شهر يوليو على رأسها "السياحة" بنسبة 10.7% البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يوليو المنتهي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 10.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 8.3%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.6%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، وقفزت قطاعات خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.4%، على التوالي.
 
فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 7.5%، أعقبه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 5.6%، 5.1%، على التوالي، يليهما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3%، وهبط قطاعي التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.7%، 2%، على التوالي، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.6%، ونزل قطاعي الخدمات التعليمية والعقارات بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17595.92 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3530.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5217.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 21365.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 5241.82 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 28.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 713.6 مليار جنيه إلى 712.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.1 مليار جنيه إلى 235.3 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%.

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