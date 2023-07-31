اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 04:02 م
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صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات شهر يوليو

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:53 م
صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات شهر يوليو البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 17595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 21365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 7364 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة.

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