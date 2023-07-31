صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات شهر يوليو

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 17595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 21365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 7364 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة.