"صحة المنيا": إجراء 58 ألفا و525 تحليلا بمعامل المستشفيات



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل بالمديرية إجراء 521 تحليل عينة أغذية وتحليل 3698 عينة مياه شرب و35 عينة مياه صرف صحى و52 عينة مياه غسيل كلوى و136 فحص طرود معادن ثقيلة وفحص 53 عينة مياه حمامات سباحة وعمل 867 شهادة صحية، بالإضافة إلى إجراء 8248 صورة دم كاملة و13442 تحليل غازات دم وأملاح و22628 تحليل كيمياء وتحليل 202 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة و2964 تحليل فيروسات، و550 فحص ميكروسكوبى و113 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن و191 تحليل PCR لفيروس سى و144 تحليل PCR لفيروس بى، وتحليل 845 عينة للكشف عن الملاريا .

أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا إجراء 58 ألفا و525 تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر يونيو الماضى.