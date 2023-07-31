اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 11:33 م
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سياسي روسى يدعو لتوجيه ضربات انتقامية ضد موردى الأسلحة إلى أوكرانيا

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:00 م
سياسي روسى يدعو لتوجيه ضربات انتقامية ضد موردى الأسلحة إلى أوكرانيا أوكرانيا
أ ش أ

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دعا رئيس حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، سيرجي ميرونوف، لتنفيذ ضربات انتقامية ضد موردي الأسلحة الغربيين لأوكرانيا بسبب هجمات المسيرات على بلاده. 


وقال ميرونوف تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة على بنايات مركز الأعمال الدولي في موسكو "مجمع موسكو سيتي": "لدينا الحق في طرح أسئلة على وزارة الدفاع الروسية حول الوسائل العسكرية المستخدمة من قبل كييف وماهي الدول الغربية المزودة لأوكرانيا بالمسيرات"، منوها بضرورة إصدار إنذار نهائي لهؤلاء. 


وأضاف: "في حال استمرت الهجمات على أراضينا، فيجب تنفيذ ضربات انتقامية ضد موردي الأسلحة أنفسهم"، موضحا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لنظام زيلينسكي الإجرامي تمنح القوات المسلحة الروسية الحق بالرد باستهداف المباني الإدارية والتجارية ولا سيما في كييف ولفوف.


وطالب ميرونوف بإعلان جميع أفراد القيادة العسكرية "للرايخ الأوكراني"، بمن فيهم زيلينسكي، أهدافاً للانتقام. 


وكان عمدة العاصمة الروسية، سيرجي سوبيانين، أعلن أمس الأحد أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة، ما أدى إلى تضرر واجهات مبنيين للمكاتب في حي "موسكو سيتي"، بشكل طفيف دون سقوط ضحايا.


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روسيا وأوكرانيا

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