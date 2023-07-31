اليوم السابع
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سعر جرام الذهب اليوم الاثنين فى مصر يسجل 2150 جنيها للجرام

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:30 م
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين فى مصر يسجل 2150 جنيها للجرام ذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع والذي يسجل تراجع طفيف 2150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1842 جنيها.
 
عيار 24 يسجل 2460 جنيها.
 
الجنيه الذهب 17200 جنيه.

تداول الذهب في مصر 

وقال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن الوقت الحالى ملائم لشراء الذهب، خاصة أن الأسعار فى أقل مستوى لها منذ شهر تقريباً لتتراوح بين 2155 و2160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا بمصر.
 
وأشار عبد الحكيم لـ"اليوم السابع" إلى أن السوق العالمي للذهب شهد تحركات سعرية ملحوظة وصلت إلى 60 دولار مؤخرًا لكن السوق في مصر لم يتأثر بهذا الارتفاع بسبب انخفاض الطلب واستقرار سعر الصرف والتأكيدات على استقرار العملة المحلية ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

سعر الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب اليوم



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