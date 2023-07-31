رجل الأعمال المصري "عمرو الأبوز" يحصد جائزة أفضل رائد أعمال في جورجيا لعام 2022

حصل رجل الأعمال المصري "عمرو الأبوز"، رئيس مجموعة يورك القابضة العقارية، على جائزة "أفضل رائد أعمال في جورجيا لعام 2022"، بعد حفل كبير، أقيم في العاصمة تبليسي في يوليو/تموز 2023.

وجاء اختيار رئيس يورك القابضة من بين 100 رئيس لشركات عالمية رائدة أخرى تعمل في مجالات مختلفة، قد شاركوا في الحفل.

واستطاع رجل الأعمال المصري، أن يحصد الجائزة التي تعرف أيضاً باسم "Leader of the Year" بعد تقديم مجموعته العقارية "يورك تاورز" أكثر من 20 مشروعاً عالمياً في فترة لم تتجاوز 7 أعوام، جذبت من خلالها أكثر من 300 مليون دولار أمريكي إلى سوق الاستثمار العقاري في جورجيا.

وجائزة "أفضل رائد أعمال"، هي جائزة مرموقة، يقدمها "الاتحاد الوطني لتصنيفات الأعمال"، و "الجمعية السويسرية للتصنيف"، وتمنح لرؤساء الشركات صاحبة أفضل إنجازات وأقوى أداء مالي واقتصادي، إضافة إلى أخذها بالحسبان أيضاً طريقة تعامل الشركة المسؤول مع موظفيها.

يذكر أنَّ رجل الأعمال المصري "عمرو الأبوز" كان قد تصدّر غلاف مجلة فوربس العالمية لعام 2022، احتفاءً بمجموعته "يورك القابضة" التي اعتبرت أول مطور عقاري في جورجيا يقدم مجمعات سكنية صديقة للبيئة في قلب الطبيعة في جورجيا.

وتعدُّ "يورك القابضة" واحدة من الشركات العربية النادرة التي استطاعت تحقيق نجاحات مميزة وشهرة واسعة في الدول الأوروبية، إذ استطاعت الشركة التي تأسست في 2016، من تقديم مجموعة متنوعة وغير اعتيادية من المشروعات العقارية الحديثة في دولة جورجيا.

ميتا ديسكربشن:

حصل رجل الأعمال المصري "عمرو الأبوز"، رئيس مجموعة يورك القابضة العقارية، على جائزة "أفضل رائد أعمال في جورجيا لعام 2022"، بعد حفل كبير، أقيم في العاصمة تبليسي، شارك فيه 100 رئيس لشركات عالمية رائدة.