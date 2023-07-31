رئيس مدينة الأقصر يتلقى 10 طلبات من الأهالي فى لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي

الأقصر – أحمد مرعى

واصل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عقد فعاليات اللقاء المفتوح مع بعض المواطنين لبحث مطالبهم، والذي يعقده أسبوعياً بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة تراخيص بناء وتصالح ومحلات وتقنين على أراضي الدولة وعربات طعام متنقلة وأكشاك وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية وغيرها.

وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء باستقبال حوالى عدد (10) طلبات من شكاوى المواطنين، ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

فيما كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

يشار إلى أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات أو مساعدات، ومن الجدير بالذكر أن المواطنين يمكنهم التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، أو ورقياً من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر .