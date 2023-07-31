رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة للتهنئة

كتب أحمد إسماعيل

استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الاثنين بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار/ مسعد عبد المقصود - رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشار/ أحمد فكرى- الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، و المستشار/ عبد العال جرنه - رئيس التفتيش، و المستشار/ أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس المحكمة، و المستشار/ خالد زين الدين- رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

يذكر أن القاضى/ حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.