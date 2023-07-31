اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 06:01 م
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رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة ترشيح المتقدمين لمنصب عميد التربية للطفولة المبكرة

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:51 م
رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة ترشيح المتقدمين لمنصب عميد التربية للطفولة المبكرة جانب من اللجنة
المنوفية - محمد فتحى

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عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مع اللجنة المكلفة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة برئاسته وعضوية كل من: الدكتور أحمد الشعراوى عميد معهد الكبد القومى، والدكتور بطرس حافظ من جامعة القاهرة، الدكتور جمال شفيق من جامعة عين شمس، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب، حيث قامت اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والاطلاع على خطة العمل التى قدمها كل مرشح.
 
 تضم لائحة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة كل من: الدكتور عمرو الكشكى عميد الكلية، الدكتورة ايناس الشتيحى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ‏الدكتورة إيمان خميس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان الصادق وكيل الكلية للدراسات العليا.
 

محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

كلية التربية طفولة



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