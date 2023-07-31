رئيس جامعة الأقصر يواصل جولاته لتفقد سير امتحانات الدبلوم التربوي بكلية الآثار

الأقصر – أحمد مرعى

واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولاته التفقدية؛ لمتابعة سير امتحانات الدبلوم التربوي، بكلية الآثار، يرافقه الدكتور خالد عبد النعيم، عميد الكلية، وعدد من الوكلاء بالكلية، حيث تابع رئيس الجامعة انتظام الطلاب بلجان الامتحانات، ووجود الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، موجهًا بتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات دون أية عقبات.

وأشار رئيس الجامعة خلال جولته، إلى حرصه على المتابعة المستمرة للامتحانات؛ للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات باللجان، وتذليل أية عوائق قد تواجه الطلاب، مشددًا على تطبيق الضوابط العامة للامتحانات، ويشار إلى أنه يؤدي الدبلوم العام هذا العام بجامعة الأقصر حوالي 600 طالب وطالبة بكليتي الآثار، والحاسبات والمعلومات، فيما يؤدي حوالي 285 طالب وطالبة، الدبلوم المهني بكلية الفنون الجميلة.

وكان قد شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح، حيث تناول الاجتماع مدى جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية للمكتب الإعلامي بالوزارة لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكافة مراحله.





