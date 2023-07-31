اليوم السابع
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رئيس الأركان الجزائرى يبدأ زيارة رسمية لروسيا لتعزيز التعاون العسكرى

الإثنين، 31 يوليو 2023 07:29 م
رئيس الأركان الجزائرى يبدأ زيارة رسمية لروسيا لتعزيز التعاون العسكرى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة
أ ش أ

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ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة سيبدأ اليوم /الاثنين/ زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي الفريق أول سيرجي شويغو.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الروسية، موضحة أن الجانبين سيتمكنان من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. 


جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد قام بزيارة رسمية إلى موسكو الشهر الماضي، أسفرت عن التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين الجزائر وروسيا، وكذا التوقيع على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل بين حكومتي البلدين.


الجزائر

الجيش الجزائرى

وزارة الدفاع الجزائرية

السعيد شنقريحة



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