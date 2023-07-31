رئيس اتحاد غرف السياحة: تشكيل لجنة لوضع تصور لاستغلال المبانى الحكومية وتحويلها لفنادق

كتب محمد أسعد تصوير خالد كامل

كشف أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تشكيل لجنة من عدد من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، للعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع تصور لاستغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، مثل منطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا في مقر مُجمع التحرير.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الصحفيين المعنيين بملف السياحة والآثار بمقر الاتحاد، حيث أوضع الوصيف أن اللجنة تقوم أيضًا بوضع تصور مبدئي لكيفية دخول المستثمرين السياحيين في شراكة مع الدولة، وسيتم البدء في وضع التصور بمدينة العلمين الجديدة.

وسبق اقترح رئيس الوزراء أنه من خلال الاتفاق يمكن أن تتولى الدولة بناء الفنادق على أراضي الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل، مشيرًا إلى أن البناء سيتم وفقًا للتصميمات التي يتقدم بها المستثمرون، وسيكون هناك استعداد لنقل الملكية للمستثمرين لمن يرغب في ذلك لاحقًا، وفق اتفاق مُسبق.