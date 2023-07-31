حملة ترامب تفتح حساب تبرعات لتمويل فواتير المحاماة بعد تزايد الدعوات القضائية

كتبت: نهال أبو السعود

اطلقت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حساب تبرعات لتمويل تكاليف المحاماة في ظل تزايد الملاحقات القضائية التي يواجهها دونالد الذي يسعي بقوة للعودة إلى البيت الأبيض من خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ، قالت مصادر مقربة من ترامب إن الصندوق القانوني في الوقت الحالي ليس مخصصًا لتغطية فواتير ترامب القانونية، وقالت المصادر إن صندوق الدفاع القانوني سيطلق عليه اسم "صندوق الدفاع القانوني باتريوت" ومن المتوقع أن يقوده مايكل جلاسنر ، الذي شغل سابقًا عدة مناصب عليا في حملات ترامب لعامي 2016 و 2020.

وأدلى متحدث باسم ترامب ببيان حول أسباب صندوق الدفاع، قائلا: "لحماية هؤلاء الأبرياء من الخراب المالي ومنع تدمير حياتهم بالكامل ، سيساعد صندوق دفاع قانوني جديد في دفع أتعابهم القانونية لضمان تمثيلهم ضد المضايقات غير القانونية".

تأتي التكاليف القانونية المتزايدة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب مشاكل قانونية متزايدة ، بما في ذلك لائحة اتهام فدرالية سلمتها الأسبوع الماضي من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في تحقيق المحامي الخاص جاك سميث في تعامل ترامب مع الوثائق السرية بعد ترك منصبه.

ويواجه ترامب بشكل منفصل لائحة اتهام من 34 تهمة في محكمة ولاية نيويورك تتعلق بأموال صامتة دفعت لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016. وقد دفع بأنه غير مذنب في هذه القضية.

أيضا ترامب هدف لتحقيق سميث في الأحداث المحيطة بـ 6 يناير 2021 حيث اقتحم عدد من انصاره مبني الكونجرس وجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وقد نفى ارتكاب أي مخالفات وزعم مرارًا أنه تعرض للاضطهاد السياسي. في توقف حملته الانتخابية في إيري ، بنسلفانيا ، يوم السبت ، قال: "هذه لوائح اتهام سخيفة ، وكل ما يفعلونه هو الأمل في تدخل كبير في الانتخابات".

ووفقا للتقرير، انفقت لجنة العمل السياسي التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب ، Save America ، أكثر من 40 مليون دولار على الرسوم القانونية منذ بداية هذا العام.

وقال فريق ترامب ان المبلغ الكبير يتم انفاقه على الدفاع على الرئيس السابق وأعضاء دائرته الداخلية ضروري مع تصاعد المشاكل القانونية.