اليوم السابع
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حجر يتسبب في مصرع عاملين بالمنطقة الجبلية بالبدرشين

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:55 م
حجر يتسبب في مصرع عاملين بالمنطقة الجبلية بالبدرشين قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فقد عاملين حياتهما، نتيجة سقوط حجر عليهما، أثناء عملهما بالمنطقة الجبلية في البدرشين وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين بالمنطقة الجبلية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عاملين أثناء أداء عملهما، سقط حجر كلير عليهما مما أسفر عن مصرعهما، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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البدرشين

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