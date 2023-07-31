اليوم السابع
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حاكم مصرف لبنان قبل مغادرته منصبه: صمدنا ولبنان سيبقى صامدا

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:34 م
حاكم مصرف لبنان قبل مغادرته منصبه: صمدنا ولبنان سيبقى صامدا رياض سلامة
وكالات

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أدلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتصريحات مقتضبة قبل مغادرته منصبه، والذي استمر فيه 30 ‏عاما.‏

وقال في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية: "صمدنا، ولبنان التاريخ سيبقى صامدا ما دام لدينا لبنانيون قبضايات".

وتابع: "أنا مطمئن على استمرارية المؤسسات، والأمور هادئة في سوق القطع، والاقتصاد إلى تحسن، وأنا متفائل دائما".

وأضاف رياض سلامة في حديقة مصرف لبنان أمام الموظفين، في حفل أقيم لتكريمه: "أودعكم، لكن قلبي باق معكم، مصرف لبنان صمد، وسيصمد بجهودكم، وكان العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار رغم أزمته".

يذكر أن رياض سلامة ترأس مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

 


مصرف لبنان

حاكم مصرف لبنان

رياض سلامة

لبنان



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