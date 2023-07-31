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تنفيذ أعمال سوق العياط الحضارى الجديد فى الجيزة بنسبة 70%.. صور

الإثنين، 31 يوليو 2023 04:00 ص
تنفيذ أعمال سوق العياط الحضارى الجديد فى الجيزة بنسبة 70%.. صور سوق العياط الحضارى الجديد
كتبت – مرام محمد

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انتهت محافظة الجيزة من تنفيذ أعمال مشروع سوق العياط الحضاري الجديد بنسبة 70% تقريبا، ليكون تنفيذه وتشغيله خطوة هامة نحو القضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يقام السوق على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان، وذلك على مساحة 3700م2، تضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ستطرح احتياجات المواطنين من الخضار والفاكهة والملابس والأحذية وخدمات المحمول.

يضم السوق الجديد 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ، كما أنه مجهز بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق مع مراعاة تجهيزه بجميع الوسائل وعلى أعلى مستوى.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقدم نسب الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية وتحسين البيئة ومستوى النظافة لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة تنفذ خطة للتوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لاستيعاب الباعة الجائلين والعمل على ضبط الأسواق ولضمان ظهور المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق والقضاء على التكدس المرورى الذى تسببه الأسواق العشوائية، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية وتحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة.

سوق العياط الحضاري الجديد (3)
سوق العياط الحضاري الجديد

 

سوق العياط الحضاري الجديد (4)
سوق العياط الحضاري الجديد

 

سوق العياط الحضاري الجديد (1)
سوق العياط الحضاري الجديد

 

سوق العياط الحضاري الجديد (2)
سوق العياط الحضاري الجديد

سوق العياط الحضاري

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الأسواق الحضارية



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