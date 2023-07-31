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تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب الثانوية فيديو توضيحى لاستخدام موقع التنسيق

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:45 م
تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب الثانوية فيديو توضيحى لاستخدام موقع التنسيق وزير التعليم العالى والسيد عطا والدكتور عادل عبد الغفار
كتب ـ محمد صبحى

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في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكل المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.
 
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.
 
وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.
 
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه سيتم نشر عدة أدلة إرشادية تباعًا لمساعدة الطلاب على كيفية اختيار رغباتهم حينما يبدأ التنسيق رسميًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك خلال الفترة القادمة.
 
وأضاف أن الفيديو التوضيحي الحالي يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/CPfm6l3lqKc?si=QTmiw2uhc_jHD56v
 
هذا، وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
 
وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم  بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

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