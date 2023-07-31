اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 06:02 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط سجائر مجهولة المصدر خلال حملات مكبرة

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:37 م
"تموين الإسكندرية" تضبط سجائر مجهولة المصدر خلال حملات مكبرة "تموين الإسكندرية" تضبط سجائر مجهولة المصدر
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة تنفيذا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بمطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجارى.
 
وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط و مصادرة 209 علب سجائر متنوعة بإجمالى 4180 سيجارة مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

سجائر

سجائر مجهولة المصدر



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