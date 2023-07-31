تمديد إغلاق المجال الجوى فى السودان حتى 15 أغسطس

أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صدر في ساعة متأخرة الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 أغسطس باستثناء "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء السودان.
تمديد إغلاق المجال الجوى فى السودان حتى 15 أغسطسالإثنين، 31 يوليو 2023 09:40 ص
الطيران السودانى - صورة أرشيفية
وكالات
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