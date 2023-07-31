تمديد إغلاق المجال الجوى فى السودان حتى 15 أغسطس

وكالات

أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صدر في ساعة متأخرة الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 أغسطس باستثناء "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء السودان.