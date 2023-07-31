اليوم السابع
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تمديد إغلاق المجال الجوى فى السودان حتى 15 أغسطس

الإثنين، 31 يوليو 2023 09:40 ص
تمديد إغلاق المجال الجوى فى السودان حتى 15 أغسطس الطيران السودانى - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صدر في ساعة متأخرة الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 أغسطس باستثناء "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء السودان.

السودان

مطار الخرطوم

الطيران المدنى السودانى

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