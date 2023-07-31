تقرير: قائد شرطة لندن يواجه اتهامات بإدمان الماريجوانا

وكالات

يعاني قائد شرطة لندن وواضع استراتيجية مكافحة المخدرات للشرطة البريطانية جوليان بينيت من إدمان خطير على الماريجوانا ويتعطاها يوميا قبل العمل، بحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن قناة "سكاى نيوز" البريطانية، أن بينيت متهم بتعاطي الماريجوانا وLSD (ثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك) والفطر المهلوس بين فبراير 2019 ويوليو 2020. كما أنه متهم برفض إجراء تحاليل للمخدرات في يوليو 2020 والكذب بشأن استخدام الحشيش لأغراض طبية.

وأكدت أنه إذا ثبتت الادعاءات، يمكن طرده من العمل.

وقالت شيلا جوميز، التي عاشت في شقة بينيت حتى نهاية عام 2019: "عندما كان يخرج من الحمام في الصباح، يكون قد دخن. بسبب سلوكه الغريب، اعتقدت أنه تاجر مخدرات".

وأشارت إلى أن بينيت يعاني من إدمان "خطير جدا" على الماريجوانا، فقد تعاطاها يوميا وقبل العمل.

وأكدت أن شقته كانت "مركزا للحفلات"، وعندما أصبحت الشقة في حالة فوضى، أصبحت مجبرة على المغادرة.