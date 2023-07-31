تفاصيل الكشف على أكثر من 250 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

عندما نتحدث عن أهم المبادرات الطبية التى أطلقتها الدولة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة فى المناطق النائية والمحرومة لابد أن نذكر بكل فخر مبادرة 100 يوم صحة التى دشنتها وزارة الصحة مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان فى مصر".

وتعد المبادرة الجديدة نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وتهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم" مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

كما تتضمن المبادرة التشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين على الأراضى المصرية.

وكان لمحافظة البحيرة نصيبا وافرا من المبادرة الطبية الجديدة التى تقدم الخدمات الصحية والعلاجية بكافة قرى ومدن المحافظة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة المشروعات الصحية والعلاجية والمبادرات الرئاسية التى تساهم بقوة فى رفع مستوى الخدمات الصحية الأهالى المحافظة.

مشيرة إلى تواصل مديرية الصحة فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" على قدم وساق وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا وسط إقبال متزايد من الاهالى المترددين على فاعليات المبادرة.

فيما أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها الطبية المجانية لأكثر من 250 الف مواطنًا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

مضيفا أن محافظة البحيرة تتصدر تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومى فى شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن مبادرة 100 يوم صحة تضم 235 وحدة رعاية أساسية و32 فريقًا متحركًا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

وعن الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الحملة الطبية أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات وهى "دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين".

مشيرا إلى تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج من خلال 16 مكانا مخصصا بالمراكز المختلفة إلى جانب تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريقًا متحركًا بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز بواقع 16 مركزًا بالمحافظة قابلين للزيادة حسب نسبة إقبال الاهالى من المترددين على الحملة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة الجديدة تقدم خدمات الصحة الإنجابية وكذلك خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعى، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

يذكر أن مبادرة "100 يوم صحة" قد انطلقت يوم 25 يونيو 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم".

وتستهدف مبادرة "100 يوم صحة" علاج 105 ملايين مواطن مصرى فى 27 محافظة وذلك عن طريق تقديم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتى تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية إلى جانب رفع مستوى الوعى وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

وتضم المبادرة أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتتواجد فاعليات المبادرة فى الأماكن الحيوية والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة.

وتشمل اعمال المبادرة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام"، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وكذلك توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسى، والتى تعد الأولى من نوعها فى أفريقيا و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.



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مبادرة 100 يوم في البحيرة (14)



مبادرة 100 يوم في البحيرة (15)