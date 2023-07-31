اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 05:51 م
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تجديد حبس المتهم بقتل ابنة زوجته فى البساتين

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:39 م
تجديد حبس المتهم بقتل ابنة زوجته فى البساتين كلابش ــ أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عامل بتهمة قتل ابنة زوجته 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
وتمكن رجال المباحث، من القبض على عامل رخام قتل ابنة زوجته، لتأخرها فى العودة للمنزل بمنطقة البساتين.
 
تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفلة 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها.
 
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن زوج والدتها تعدى عليها بسبب خروجها المتكرر من المنزل وعودتها فى وقت متأخر، مما أدى إلى وفاتها وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، حيث امرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
 

 


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