اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بنوك بريطانيا تغلق أكثر من 1000 حساب يوميا.. "جارديان" تكشف التفاصيل

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:25 م
بنوك بريطانيا تغلق أكثر من 1000 حساب يوميا.. "جارديان" تكشف التفاصيل بنوك بريطانيا
كتبت ــ نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تغلق البنوك البريطانية  أكثر من 1000 حساب يوميا ما أثار جدل  حول الممارسة المعروفة باسم "إلغاء المعاملات المصرفية"، ودعا نايجل فاراج ، الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني ، للجنة ملكية للتحقيق، وفقا لصحيفة الجارديان.

كشفت الأرقام، التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات (FoI) المقدم إلى هيئة الرقابة المالية في المدينة، أنه في 2016-2017 ، أغلقت البنوك ما يزيد قليلاً عن 45 الف حساب، وزاد الإجمالي كل عام منذ ذلك الحين ، حيث ارتفع لاكثر من 343 الف حساب في في عام 2021 /2022 ما يمثل اكثر من 1000 حساب لكل يوم عمل.

قالت الجارديان، إنه غالبا ما يتلقى العملاء المتأثرون بإلغاء المعاملات المصرفية تفسير بسيط أو معدوم للإغلاق ، حيث أشارت البنوك إلى مخاوف بشأن الجرائم المالية مثل غسيل الأموال والاحتيال كأسباب.

واجه نايجل فاراج ، الذي يقود الحملة للأشخاص المتأثرين بإغلاق الحسابات ، تحديات شخصية بسبب إلغاء المعاملات المصرفية وزعم أن آرائه السياسية لعبت دورًا في إغلاق حسابه، وقال إنه سيكون سعيدًا بتشكيل لجنة ملكية لفحص المشكلة "شريطة أن تبدأ بسرعة". واحتشد أنصار اليمين الآخر حوله ، مما زاد من ثقل دعوته إلى محاسبة البنوك.

تشير التقديرات إلى أنه تم تصنيف ما يقرب من 90 الف فرد على أنهم "أشخاص مكشوفون سياسيًا" ، مما أدى إلى رفض البنوك لبعض السياسيين أو عائلاتهم. ومن بين هؤلاء بعض أعضاء البرلمان وشخصيات أخرى يُنظر إليها على أنها من المحتمل أن تكون عرضة لخطر إساءة استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن البنوك غالبًا ما كانت تختبئ وراء لوائح غسيل الأموال لرفض الإفصاح عن سبب إغلاق الحساب.

من جانبها، أعلنت الحكومة عن خطط لتغيير القواعد المتعلقة بإغلاق الحسابات المصرفية - بما في ذلك مطالبة البنوك بإعطاء إشعار أطول بالإغلاق الوشيك.

 

 


بريطانيا

اخبار بريطانيا

الغاء المعاملات المصرفية

بنوك بريطانيا

غسيل أموال

debanking



الموضوعات المتعلقة

سفيرة بريطانيا الجديدة لدى باكستان تصل البلاد لتولى مهام عملها

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:00 ص

التغيرات المناخية تُجبر دولا مختلفة حول العالم على ترشيد الكهرباء.. بريطانيا تبدأ الترشيد لعدة ساعات يوميًا.. آلاف السكان والسياح بدون كهرباء بجزيرة صقلية.. وتوجيهات بتقنين استخدام الكهرباء بسبب الحر باليونان

السبت، 29 يوليو 2023 07:50 م

جارديان: تضاعف معدل الاقتراض فى بريطانيا خلال 18 شهرا وزيادة الضغوط على الأسر

السبت، 29 يوليو 2023 12:23 م

بريطانيا تحقق مع مسؤولين أرسلوا بريدا بالخطأ لحكومة مالي بدلا من أمريكا

الجمعة، 28 يوليو 2023 06:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة