اليوم السابع
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بروتوكول تعاون لأساليب العلاج الحديثة.. وفد جامعة اليابان يدعم مرضى أورام الأقصر

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:04 م
بروتوكول تعاون لأساليب العلاج الحديثة.. وفد جامعة اليابان يدعم مرضى أورام الأقصر الإتفاق على بروتوكول مستقبلاً بين جامعة اليابان ومستشفى سرطان الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبلت مستشفى سرطان الأقصر لعلاج الأورام بالمجان فى مدينة طيبة، فريق من جامعة اليابان، لعمل جولة داخل الأقسام الطبية والتحدث عن أساليب العلاج الحديثة وزيارة الصيدلية الإكلينيكية من أجل تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، وتم الإتفاق على عمل بروتوكول تعاون مشترك في المستقبل القريب بين جامعة اليابان ومستشفى شفاء الأورمان.
 
وتفقد الوفد الياباني؛ أقسام المستشفى المختلفة، واستمعوا لشرح وافي من كافة رؤساء الأقسام عن طبيعة الكشف على المرضى وتشخيص حالاتهم بقسم علاج اليوم الواحد، وتلقى جرعات العلاج الكيماوي وتحضيرها داخل الصيدلية الإكلينيكية وقسم العلاج الإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والإفاقة والعمليات.
 
وأبدى الوفد اليابانى، خلال زيارتهم للمستشفى سعادتهم الكبيرة بزيارة هذا الصرح الطبي المميز، لتقديم الدعم المعنوي لمرضى السرطان من مختلف الاعمار، مؤكدين على انبهارهم بالامكانيات المتاحة والتى تعالج الآلاف من مرضى محافظات الصعيد بالمجان تماماً.
 
ومن جانبه عبر الاستاذ، محمود فؤاد - الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بزيارة وفد جامعة اليابان للمستشفى، ومشاهدة الصرح الطبي العملاق، بجانب التعرف  على الخدمات التي يتم تقديمها للمرضى من الأطفال والكبار باتباع احدث الأساليب العلاجية، مثمنا حرص وفد جامعة اليابان على زيارته للصيدلة الإكلينيكية وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي بما يعود بالنفع على مرضى السرطان في الفترة المقبلة.
 

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