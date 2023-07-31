برامج جديدة بكلية التجارة جامعة بنها لمواكبة متطلبات سوق العمل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور سامى غنيمى، عميد كلية التجارة بجامعة بنها، فتح برامج دراسية جديدة متميزة بنظام الساعات المعتمدة وهما برنامجين "نظم معلومات الأعمال، والمحاسبة وتحليل الأعمال".

وأكد الدكتور سامى غنيمى، أن البرامج الجديدة تأتى لمواكبة متطلبات سوق العمل واستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن هناك عدد من المميزات عند الالتحاق بهذه البرامج وهى أن الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتم قبول جميع التحويلات من جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة من أنحاء الجمهورية، كما أنها تقبل التحويلات من جميع البرامج بالكليات المختلفة، كما أن الدراسة فى بنها والعبور بناء على رغبة الطالب.

وأشار عميد الكلية، إلى أن هذه البرامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وتضم نخبة منتقاة من أساتذة التجارة والحاسبات والمعلومات، كما أن هذه البرامج تعمل على تأهيل خريجى هذه البرامج وتتيح لهم فرص عمل متنوعة ومميزة مثل العمل فى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وكذلك إنشاء قواعد البيانات المتخصصة، وتصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية، والتجارة والتسويق الالكترونى، وتحليل وتصميم النظم الإدارية بمختلف شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى هيكلة وتصميم شبكات المعلومات لمنظمات الأعمال، كما أنها تعمل على إعداد خريجين قادرين على اتخاذ القرارات وحل المشكلات الإدارية والمالية والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.

وكشف الدكتور سامى غنيمى، عن توافر 4 برامج متخصصة فى أعمال المنظمات باللغة الإنجليزية بالكلية تخصصات (المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء والتأمين).