ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن وكالة الأرصاد الجوية إن إعصار خانون قد يقترب أيضا من جزيرة أمامي أوشيما في محافظة كاجوشيما جنوب غرب البلاد، ولقد أدى الإعصار بالفعل إلى إلغاء الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من أوكيناوا.

واعتبارًا من الساعة 11 صباحًا بتوقيت اليابان، كان الإعصار يتحرك في اتجاه شمالي غربي في منطقة جنوب الأرخبيل الياباني بسرعة حوالي 15 كيلومترًا في الساعة مع ضغط جوي يبلغ 960 هيكتوباسكال في مركزه، محملًا رياحًا تصل سرعتها إلى 198 كيلومترًا في الساعة.

وفي ظل هطول أمطار غزيرة، طلبت الوكالة من المواطنين في أوكيناوا أن يظلوا يقظين ضد الانهيارات الطينية والفيضانات، كما دعتهم إلى البقاء في الداخل، إلا في حالات الطوارئ.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن أن يصل ارتفاع المد اليوم الاثنين إلى 10 أمتار في منطقة أوكيناوا و6 أمتار في منطقة أمامي، وقد يرتفع حتى اليوم التالي.