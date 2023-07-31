المشروع القومى لتبطين الترع.. تأهيل 269 ترعة بقرى البحيرة بتكلفة 2 مليار جنيه

البحيرة - ناصر جودة

عندما نتحدث عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات العملاقة التى تتماس مع حياة المواطنين والتأثير على معيشتهم، لابد أن نذكر مشروع تبطين الترع بكافة محافظات الجمهورية والذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التقليل من فاقد مياة نهر النيل و تطوير منظومة الرى.

وتواصل الجهات التنفيذية بالبحيرة، جهودها المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات المتعلقة بتبطين التبرع بجميع القرى المستهدفة فى المحافظة، وتفقد مؤخرا وزير الرى المشروعات بمراكز المحمودية وشبراخيت والرحمانية ومنها مغذيات ترع حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - مصب ساحل مرقص بمركز المحمودية وكذلك ترع شاكر - الخزان - ساحل مرقص.

وأكدت محافظ البحيرة، أنه جار تبطين 269 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة 2 مليار و490 مليون جنيه فى إطار المشروع القومى لتأهيل الترع وتطويرمنظومة الرى فى مصر.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع أن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحت دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بهدف تقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الإستفادة من كل نقطة مياه.

وكان الدكتور هانى سويلم وزير الرى قد زار محافظة البحيرة مؤخرا لمتابعة مناسيب المياه والتصرفات بشبكة الترع والمصارف، وكذلك الوقوف على ما تم تنفيذه من المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع.