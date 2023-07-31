المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لشاب خلال مشاجرة بينهم فى بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10874 لسنة 2022 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3896 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "حسن م ت"، 32 سنة، غيابيا، و"تهامي ق ت"، 31 سنة، وشقيقه "رمضان ق ت"، 29 سنة، حضوريا، تعدوا بالضرب علي المجني عليه "ع م أ"، باستخدام أدوات "شوم" وأسلحة بيضاء، خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتسبب ذلك في إحداث عاهة مستديمة له يستحيل بروءه منها بنسبة بلغت 31% بيده اليمني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة بنها، بين طرفين أسفرت عن إصابة أحد الطرفين بسبب خلافات الجيرة، علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وجري نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج وتبين حدوث عاهة مستديمة له باليد اليمني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ل3 متهمين، لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لشاب خلال مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.