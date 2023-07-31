المرور تحرر 91 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91599 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 34778 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1314مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و34 مخالفات موقف عشوائى و17 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.