"المجلس القومي للمرأة" بكفر الشيخ: تدريب 1200 سيدة على الحرف بقرى حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقر فرع المجلس القومي للمرأة، أنه المجلس القومي للمرأة يعمل جاهدا على تنمية المهارات الحرفية، للمرأة بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وتم تدريب 1200 سيدة على المهارات اليدوية المختلفة، كنواه، لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر، مثل صناعة السجاد والكليم، والجوبلان، والمفروشات، والملابس، والحلي، والاكسسوسارت، وصناعة الجلود، والريزن الايبوكسي.

وأضافت مقرر الفرع القومي للمرأة، يتم تدريب السيدات من مدربين أكفاء من محافظة كفر الشيخ، والقاهرة، بالإضافة إلى توفير الخامات الازمة، ونتاج هذه الدورات، أعمال فنية متميزة، سينظم المجلس القومي للمرأة معرض خلال الفترة القادمة، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجاري المشاركة في مبادرة وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في المشروعات الذكية الخضراء، في عامها الثاني.

وقالت شاكر، والمجلس بصدد إقامة عدد من المشاغل بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ، للتدريب على صناعة السجاد النصف آلي، والملابس، وتعليم التفصيل وصناعة الملابس، مع توفير المدير المالي والفني للمشاغل، والخامات الازمة، والمدربين.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن المجلس مستمر في الجانب التوعوعي، للقضايا المختلفة، مثل الزواج المبكر، وختان الاناث، والتباعد ما بين الولادات وتنظيم النسل، والصحة الانجابية، والإرشاد الأسري واختيار شريك الحياة، والمغالاة في تجهيز العرائس، والحد من ظاهرة الغارمين والغارمات من خلال حملات طرق الأبواب، وجلسات الدوار.

وأكدت شاكر، كما أن الفرع ينظم قوافل طبية، لقرى حياة كريمة، من خلال التعاون مع جامعة كفر الشيخ، والمستشفى الجامعي، كما يحرص الفرع على استخراج بطاقات الرقم القومي، للسيدات لأول مرة، أو التجديد، كخدمة مجانية من المجلس بمعاونة المحافظة، والسجل المدني، إضافة لتنظيم أمسيات ثقافية توعوية ترفيهية بقرى حياة كريمة، حرصا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية، لنشر رسائل المشروع القومي، لتنمية الأسرة المصرية، وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تم صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة" فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي، مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات أغاني وطنية،وعروض فنية، وورش للرسم وتلوين وجوه الأطفال.