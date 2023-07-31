المؤبد لـ 3 عاطلين وسيدة بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المؤبد لعاطل والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين و10 سنوات لربة منزل، وذلك بتهمة قتل سائق توك توك وسرقة مركبته دراجة نارية، بعد أن استدرجاه إلى أحد الشوارع الخالية من المارة فى منطقة المرج، بسبب خلافات مالية بينه المجنى عليه واحد المتهمين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بمنطقة عزبة النخل يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره ملقاة داخل أرض فضاء وليس بحوزته أى أوراق تحقيق شخصية، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ.

وبفحص بلاغات التغيب تبين أن قسم شرطة عزبة النخل تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد فيه بتغيب شقيقه الأكبر منذ 3 أيام قبل العثور على الجثة.

وباستدعاء صاحب بلاغ التغيب وعرض الجثة عليه تم التعرف عليها، وأقر فى محضر رسمى أنها لشقيقه 24 سنة، يعمل سائق توك توك.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 3 عاطلين وربة منزل استعان بهم المتهم الرئيسى للتخلص من المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتمت احالتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

واعترف المتهم الرئيسى وهو صديق المجنى عليه بأنه نظرا لاقتراضه مبلغ ألف جنيه من المجنى عليه وتعسره فى ردها ومطالبة الاخير الدائمة له قرر التخلص منه.

وأضاف المتهم أنه فى سبيل التخلص من المجنى عليه استعان باصدقائه باقى المتهمين وقامت السيدة باستدراج المجنى عليه إلى منطقة نائية بدعوى توصيلها بالتوك توك خاصته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.