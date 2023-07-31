المؤبد لعاطلين بتهمة جلب وترويج مخدر الهيروين في النزهة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الاجرامى في جلب وتهريب المخدرات بين المحافظات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء قدومهما من محافظة الإسماعلية إلى دائرة قسم النزهه وبحوزتهما المضبوطات قبل توزيعها على عملائهما.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان، أنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامى فيه بترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذان من دائرة قسم النزهه مكانا لهما لمزاولة نشطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيان عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم النزهه، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة النزهه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان أثناء عودتهما من محافظة الإسماعلية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت "1.5" كيلو.

وبمواجهتهما اهعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتختاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.