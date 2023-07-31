الكرملين: محاولات كييف شن هجمات ضد أهداف مدنية "أفعال يائسة"

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وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف محاولات أوكرانيا لشن هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية بالأفعال اليائسة.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين "بالطبع، ستقوم كييف ببعض الأفعال اليائسة على خلفية إخفاقاتها عبر شن ضربات إرهابية تستهدف على وجه التحديد أهدافاً مدنية"، مشيرا إلى أن هذا أمر مثير للاشمئزاز وسوف نستمر في محاربته.



وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "بالتأكيد، لا يتعين على نظام كييف التحدث عن أي نجاحات عسكرية في مواجهة قواتنا".



كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأحد أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة.



وقال بيان للدفاع الروسية: "لقد جرى تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي، وتم التشويش على الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، ما أدى إلى فقدانهما السيطرة على الحركة واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع " موسكو سيتي".