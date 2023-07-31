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القبض على عاطل وراء قتل طالب عثر على جثته بأحد الشوارع فى عين شمس

الإثنين، 31 يوليو 2023 07:01 م
القبض على عاطل وراء قتل طالب عثر على جثته بأحد الشوارع فى عين شمس حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى كشف ملابسات العثور علي جثة طالب عثر عليها في أحد الشوارع فى منطقة عين شمس، وتم القبض على عاطل وراء الواقعة بسبب قيامه والد المجنى عليه بسبه ، فيما نقل الجثة إلى المشرحة. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى عين شمس ، ونقل الى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، حيث  تبين أن عاطلا طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة بسبب قيام والده بسبه، وتم القبض عليه و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
 

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