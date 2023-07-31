القبض على عاطل وراء قتل طالب عثر على جثته بأحد الشوارع فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى كشف ملابسات العثور علي جثة طالب عثر عليها في أحد الشوارع فى منطقة عين شمس، وتم القبض على عاطل وراء الواقعة بسبب قيامه والد المجنى عليه بسبه ، فيما نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى عين شمس ، ونقل الى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، حيث تبين أن عاطلا طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة بسبب قيام والده بسبه، وتم القبض عليه و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.