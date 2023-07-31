العراق يحرك دعوة دولية ضد حرق القرآن الكريم

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وجه الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس وزرائه محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة دولية بشأن حرق القرآن الكريم.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "السوداني استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، وأهمية التكامل في العمل بين جميع السلطات؛ من أجل دعم خطوات الحكومة في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي، خصوصًا الأولويات الخاصة بتحسين الخدمات ورفع المستوى المعيشي، بما يدفع إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات الحيوية".



وجدد العراق - بحسب البيان - "إدانته تكرار الاعتداء على قدسية المصحف الشريف والمقدسات الإسلامية من قبل نفر ضال"، مشددًا على "ضرورة أن تتخذ الدول موقفًا أكثر حزمًا، يكون كفيلاً بإنهاء هذه الممارسات الإجرامية".