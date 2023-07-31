اليوم السابع
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الصين.. تعرف على القائد الجديد للقوة الصاروخية

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:50 م
الصين.. تعرف على القائد الجديد للقوة الصاروخية الصين تحتفل بذكرى تأسيس الجيش
وكالات

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وجهت الصين رسالة إلى العالم، تزامنا مع الاحتفال بذكرى تأسيس جيشها، وهو ما بدأ فى قرار الرئيس شى جين بينج بتعيين وانغ هو بين كقائد جديد للقوة الصاروخية، في ظل تقلبات يشهدها العالم، وتنامي حدة الصراعات فى العديد من المناطق.

وحتى انتقاله إلى القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي الصيني، شغل وانغ منصب نائب قائد البحرية منذ عام 2020، وشغل أيضا منصب نائب رئيس الأركان في البحرية.

وحث الرئيس الصيني الجيش مرارا وتكرارا على تعميق مفاهيم الحرب والتخطيط القتالي لزيادة فرص النصر في القتال الفعلي لحماية سيادة الصين وأراضيها.

وتقول الصين إنها ملتزمة باستراتيجية نووية دفاعية ، وتتعهد بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أنها لن تستخدم الأسلحة النووية أو تهدد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو المناطق الخالية من الأسلحة النووية.

وكان قد عين الرئيس الصيني شي جين بينج، الاثنين، قائداً جديداً للقوات المسلحة التي تشرف على صواريخ البلاد التقليدية والنووية، وذلك قبل يوم من الذكرى السنوية الـ96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأفادت وسائل إعلامية رسمية بتعيين وانج هو بين النائب السابق لقائد القوات البحرية الصينية، كقائد جديد للقوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي الصيني وتعيين شيوي شي شنج في منصب المفوض السياسي الجديد للقوة الصاروخية مع ترقيتهما إلى رتبة جنرال.

 
 

 


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