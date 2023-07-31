الصين.. تعرف على القائد الجديد للقوة الصاروخية

وجهت الصين رسالة إلى العالم، تزامنا مع الاحتفال بذكرى تأسيس جيشها، وهو ما بدأ فى قرار الرئيس شى جين بينج بتعيين وانغ هو بين كقائد جديد للقوة الصاروخية، في ظل تقلبات يشهدها العالم، وتنامي حدة الصراعات فى العديد من المناطق.
وحث الرئيس الصيني الجيش مرارا وتكرارا على تعميق مفاهيم الحرب والتخطيط القتالي لزيادة فرص النصر في القتال الفعلي لحماية سيادة الصين وأراضيها.
وتقول الصين إنها ملتزمة باستراتيجية نووية دفاعية ، وتتعهد بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدة أنها لن تستخدم الأسلحة النووية أو تهدد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو المناطق الخالية من الأسلحة النووية.
وأفادت وسائل إعلامية رسمية بتعيين وانج هو بين النائب السابق لقائد القوات البحرية الصينية، كقائد جديد للقوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي الصيني وتعيين شيوي شي شنج في منصب المفوض السياسي الجديد للقوة الصاروخية مع ترقيتهما إلى رتبة جنرال.
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