الصين.. تعرف على القائد الجديد للقوة الصاروخية

وكالات

وجهت الصين رسالة إلى العالم، تزامنا مع الاحتفال بذكرى تأسيس جيشها، وهو ما بدأ فى قرار الرئيس شى جين بينج بتعيين وانغ هو بين كقائد جديد للقوة الصاروخية، في ظل تقلبات يشهدها العالم، وتنامي حدة الصراعات فى العديد من المناطق.

وحتى انتقاله إلى القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي الصيني، شغل وانغ منصب نائب قائد البحرية منذ عام 2020، وشغل أيضا منصب نائب رئيس الأركان في البحرية.