الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل فعاليات مبادرة "صيف شبابنا.. رياضتنا في إجازتنا"

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد شمال سيناء، تنفيذ الشباب والرياضة، فعاليات المبادرة الصيفية "صيف شبابنا .. رياضتنا في إجازتنا" المقرر لها أن تتواصل بمختلف مدن وقرى المحافظة حتى 8 سبتمبر القادم.



وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المبادرة تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب والأندية في محافظة شمال سيناء خلال فترة الإجازة الصيفية، وتنفذ من خلال مراكز الشباب في إطار تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية.



وأشار إلى أنه في هذا السياق أقيمت على هامش الفعاليات دورة تدريبية لكرة القدم للناشئين والبراعم بنادي سيناء الرياضي بالتعاون مع نادي شباب مصر بحضور أكثر من 150 لاعبا، وتم التنفيذ على ملعب استاد العريش.



كما نفذ مركز شباب ضاحية السلام بطولة كرة طائرة ضمن المبادرة، ونفذت الشعب الكشفية بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش التابعة لإدارة تنمية النشء معسكرًا تعليميًا لأعضاء الشعب، اشتمل المعسكر على كيفية التدريب، وشارك فيه شعب الزهرات والمرشدات والأشبال.



ونفذ مركز شباب مدينة العريش يومًا رياضيًا لرفع مستوى اللياقة البدنية بصالة الجيم، ونفذ مركز شباب الكوثر التابع لإدارة الشيخ زويد لقاءً رياضيًا للنشئ لرفع مستوى اللياقة المهارية لرياضة كرة القدم.



وأوضح مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الشعبية، وغرس الروح الوطنية والولاء والانتماء، ونبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة، وتعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيًا في الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم.



ويأتي تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بأن تكون جميع الأنشطة والخدمات الرياضية متاحة لجميع شرائح المجتمع، وتشجيع المشاركة الشعبية في الرياضة وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للفرد والمجتمع.



ويشمل المشروع العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، مثل الكرة الطائرة وكرة القدم والجيم وغيرها، ويشارك فيها الشباب من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي وتعزيز الروح الرياضية والصحة البدنية والنفسية للشباب.