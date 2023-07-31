السيطرة على حريق اشتعل بمنزل فى قرية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بمنزل في قرية المرازيق بالبدرشين، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بمنزل في قرية بالبدرشين، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.