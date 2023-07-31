اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 11:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بمنزل فى قرية بالبدرشين

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:12 ص
السيطرة على حريق اشتعل بمنزل فى قرية بالبدرشين حريق_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اشتعل حريق بمنزل  في قرية المرازيق بالبدرشين، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بمنزل في قرية بالبدرشين، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

حريق منزل

البدرشين

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة