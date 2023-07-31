الرعاية الصحية توافق على إطلاق اسم الصيدلى محمد البغدادى على وحدة طب أسرة أرمنت

كتب ـ وليد عبد السلام

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على اعتماد تقرير الأداء الفني عن الخدمات الصحية للهيئة للنصف الثاني من العام المالي 2023/2022.

كماوافق المجلس، على إطلاق اسم الصيدلي محمد البغدادي على مركز طب أسرة أرمنت الوابورات التابع للهيئة بمحافظة الأقصر، والمتوفي أثناء تأديته مهامه الوظيفية، وذلك تقديرًا لجهوده وقت العمل وتخليدًا لذكراه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم (62)، والذي انعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

واطلع مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على تقرير الأداء الفني عن الخدمات الصحية للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل في الغترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2023، والتي تضمنت مؤشرات النمو المستدام، وتقديم الخدمات الصحية، واستكمال حزم الخدمات، والتميز الطبي التشغيلي، وتدريب وتأهيل العنصر البشري، وتحسين تجربة المرضى، والتحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات، وعقد الشراكات الاستراتيجية والإتفاقيات على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وثمَّن مجلس إدارة الهيئة جهود كتيبة العمل بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية لتحقيقهم مستهدفات تلك الفترة، والوصول لتقديمهم أكثر من 24 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بجودة عالمية.

واطلع المجلس، على تقرير الأداء المالي للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، إلى جانب الإطلاع على المستهدفات المالية والتسويقية للخدمات، وموقف الاعتمادات المالية التي تم اعتمادها بالموازنة العامة للدولة لهيئة الرعاية الصحية للعام المالي 2024/2023، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد الموقف المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للعام المالي 2023/2022، كما أشاد باستقرار الأداء المالي ونمو عوائد الهيئة من السياحة العلاجية والمصادر الأخرى للنقد الأجنبي التى تخطت ما يعادل 32 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وناقش مجلس إدارة الهيئة، ضم العاملين الراغبين من أعضاء المهن الطبية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية لعضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حيث وافق المجلس على مخاطبة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لضم العاملين الراغبين من الهيئة في الاستفادة من مزايا الصندوق، كما وافق على دراسة حزمة جديدة من الحوافز للأطقم الطبية شريطة الإنتاجية وتحقيق المستهدفات.