الرابع على الثانوية العامة بالمنوفية: أمنيتى الهندسة وعلاقتى بالله سر تفوقى

المنوفية - محمود شاكر

فرحة وبسمة وزغاريد، عنوان التفوق والنجاح الذى حققة أحد طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، والذى حصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بشعبته العلمية، ليحصد مركزا بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وفى حالة من السعادة الغامرة، قال أسامة محمد يوسف شبل نصار، الحاصل على المركز الرابع على الثانوية العامة بالشعبة العلمية، بمدرسة التربية الإسلامية بشبين الكوم، أنه علم بالخبر من مدير المدرسة ووكيل الوزارة، ولم يتمالك نفسه إلا وقام بإبلاغ كل من حوله، وكان أولهم والدته التي أيقظها من نومها ليخبرها بالخبر.

وأضاف نصار: توجهت لله شكرا على تفوقى في الامتحانات وحصولى على المركز الرابع، وبعد أن أيقظت والدتى قامت بإبلاغ والدى المسافر خارج البلاد، والتي أبلغت الأسرة كاملة بتلك الفرحة وسط حالة من السعادة الغامرة بين الجميع.

وتابع: كان هدفى في هذا العام الحالى هو التفوق، وأن أكون ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، وكنت أقوم بمعالجة أي أخطاء أقع بها خلال الدراسة ولا أترك أي امتحان إلا بعد أن أستفيد منه، ولا بد أن أنهى كل الدروس تحصيلا كاملا.

واستطرد: الحمد لله اجتهدت طول العام، وحققت حلمى، ولو أننى كنت أطمح في المزيد، ولكن الحمد لله على كل شىء والحمد لله على التفوق والتميز.

وعن عدد ساعات الدراسة قال نصار إنه كان يذاكر من 5 إلى 6 ساعات يوميا، ويحافظ على أداء الصلوات الخمس فى أوقاتها، وهى الحافز الأساسى لتفوقه.

وأشار إلى إن مثله الأعلى فى الحياة الدكتور فاروق الباز العالم المصرى الشهير، موجها رسالة لكل الطلاب الذين يريدون التفوق والتميز بضرورة طاعة ولى الأمر حتى يحققوا كل ما يتمنوه.