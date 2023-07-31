الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" و12 صاروخًا من نوع "هيمارس" و23 طائرةً مسيرة في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من منطقة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم اعتراض 12 صاروخًا من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "هيمارس".

وبلغ إجمالي ما تم تدميره، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، ما يأتي: 458 طائرةً، و245 طائرة هليكوبتر، و5381 طائرةً دون طيار، و427 صاروخًا مضادًا للطائرات، و11ألف و48 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و1140 مركبة قتالية من أنظمة الإطلاق المتعددة الصواريخ، و5678 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 11 ألف و989 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.