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الداخلية تضبط 4 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:21 م
الداخلية تضبط 4 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (دمياط – كفر البطيخ) وقسمى شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة).. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام  - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – طبنجة - عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 4 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 
 
 

الداخلية

حمله امنيه

اخبار الحوادث

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