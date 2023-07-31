الخامس بشعبة علمى رياضة بالثانوية العامة: الفرحة هزت البيت

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد زياد محمد سعد حماد، الحاصل على المركز الخامس بشعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة 2023، والطالب بمدرسة العبور الثانوية بنين بمدينة العبور، أن الفرحة غمرت المنزل بعدما تواصل معه مسؤولو وزارة التربية والتعليم لإخباره أنه ضمن أوائل الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات لهذا العام.

وأضاف زياد، في تصريحات لـ"اليوم السابع": "الفرحة هزت البيت وكنت مرعوب ولما الوزارة كلمتني ارتحت نفسيا.. وكفاية أني شاهدت فرحة والدي ووالدتي بي.. دي عندي بالدنيا كلها".

وتابع الطالب زياد محمد سعد حماد، إنه كان يتمنى اللحاق بكلية الهندسة، وبالفعل حقق حلمه باللحاق بها، لتحقيق حلم والده أيضا، الذي يملك محلا بسوق العبور، ووالدته التي تعمل ربة منزل، وكذلك أشقاؤه الأربعة وهم أصغر منه، وبدأ في تحقيق حلم الجميع.

وتابع، أنه كان يخصص وقتا للمذاكرة والمراجعة يبلغ حوالي 8 ساعات يوميا، كما أنه لم يكن يكتفي بالمدرسة فقط أو الدروس الخصوصية، بل كان يسعى جاهدا للبحث عن المعلومة بشتى السبل الممكنة، مشيرا إلى أن أسرته كانت داعما كبيرا ورئيسيا له طول فترة الثانوية العامة ومن قبلها، قائلا: "والدي قال لي الوزير هيكلمك والحمد لله تحقق ذلك".

وحصلت محافظة القليوبية على مركز متقدم ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، إذ جاء الطالب زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية ابن مدينة العبور ضمن أوائل شعبة علمي رياضة، التي أعلنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي ضمت 10 أوائل في الشعبة العلمية رياضة.

ومن ناحيته وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة للطالب ابن مدينة العبور من مدرسة العبور الثانوية بنين لحصوله على مركز متقدم ضمن أوائل الثانوية العامة 2023، متمنيا له دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة، مشيرا إلى أن المتفوقين دائما هم نماذج مشرفة للمحافظة ولأسرهم ومدرسيهم ومدارسهم والمجتمع.

وقال المحافظ، في بيان: "أتقدم بخالص التهاني القلبية للطالب زياد محمد سعد ضمن أوائل الثانوية العامة 2023 وأسرته متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة".

وكشف محافظة القليوبية، أن المحافظة تعودت على احتلال الصدارة منذ عدة سنوات، في مجال قطاع التعليم، سواء الحصول على مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية، أو بالمسابقات والأنشطة المتعددة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما تمكن عدد من الطلاب الحصول على مراكز على المستوى الدولي، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية.